Trend challenge ölüme varan sonuçlar doğurabiliyor

21.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:55

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya üzerinden hızla yayılan "Skull Breaker Challenge" (Kafatası Kırıcı Meydan Okuma) oyunu ve doğurabileceği zararlar konusunda açıklamalarda buldu.



Kısa sürede trend haline gelen Skull Breaker Challenge, 3 kişiyle oynanıyor. Yapılan meydan okuma ile ortadaki kişi zıpladığı anda yanında bulunan diğer iki kişi, zıplayan kişinin bacaklarına tekme atarak yere düşürüyor. Bunun sonucunda yere sert bir şekilde düşen kişide, kafatası kırılması, beyin kanaması, omurga zedelenmesi gibi hasarlar meydana gelebiliyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı Eraslan, challenge adı verilen meydan okumalar hakkında bilgi verdi. Eraslan, "Öncelikle challenge nedir onu anlatmak gerekirse, çok ekstrem, zor bir konu ya da durumla ilgili kendi aralarında yaptıkları bir rekabet. Özellikle ergen yaş gurubunda sıkça görülen ve bunu kayda alınıp daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla ortaya çıka bir yapı diyebiliriz" dedi.



"SODİGEM olarak 14 challenge türü tespit ettik"



Skull Breaker Challenge'ın neredeyse ölüme varan sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Prof. Dr. Eraslan, SODİGEM olarak 14 challenge türü tespit ettiklerini söyleyerek, "Burada iki durum var. Bir, meydan okuma süreci. İki, bunun kayda alınıp ulaşıma sokulması süreci. Özellikle youtube adı verilen video paylaşım sitesinde biz bunu çokça görüyoruz. Bizim SODİGEM olarak tespit ettiğimiz 14 challenge türü var. Bunların ismini vermek çok doğru değil ancak, sayın bakanımızın dün yaptığı açıklama ile beraber bu kafa kırmaya dönük olan skull breaker challenge adı verilen uygulama var ne yazık ki. Burada da tabi youtube yerine tictok adı verilen uygulama kullanılmış. Yani iki tane çocuk, üç tane genç, birisi yukarı yükselirken, diğerlerinin onu tekmelemesi ile oluşan ve beyin kanaması, beyin korteksinin zarar görmesi, fiziki zararların doğabileceği bir oyun. Fonda da farklı müzikler. İlk etapta komik gibi görünse de, bu öğrenciler, gençler arasında çok yaygınlaştı ve neredeyse ölüme kadar varan, yurt dışında da örnekleri olduğu söylenmekte, bazı durumlara yol açmakta" diye konuştu.



"Lütfen sosyal medyanın farklı ve güzel fayda getirici yönlerini kullanın"



Skull Breaker Challenge gibi sonucu kötü olabilecek şeylerin önlenmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Eraslan, "Bir kere böyle meydan okumaların anne, baba, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bilemesi gerekmektedir. İki, gençlerin böylesi mecralarda eğlenme süreçlerini daha bilinçli hale getirmeleri gerekir ve ilerde daha farklı meydan okumalar olabilir. Bu yüzden özellikle okul rehberlik servislerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuya dönük bilgilendirici dokümanlar yayınlaması gerekmektedir. En son olarak gençlere şunu söyleyebiliriz SODİGEM olarak, lütfen sosyal medyanın farklı ve güzel fayda getirici yönlerini kullanın. Bunun dışında çıktığınız her türlü ekstrem denemeler sizi ne yazık ki üzücü sonuçlara götürebilir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA