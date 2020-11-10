Trençkot ve tesettür giyim ilişkisi nasıl?
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Trençkot ve tesettür giyim ilişkisi nasıl?

10.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:13
Trençkot ve tesettür giyim ilişkisi nasıl?

Trençkot hem tesettür giyim adına hem de diğer giyim türlerinde oldukça sevilen ve dikkat çeken bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Bu sevilen parça pek çok kıyafet ile oldukça uyumlu. Bir jean ve bir kazak ile ya da bir gömlek ile.

Bu yazımızda özellikle sonbahar aylarında tercih edilen trençkotları tanıyalım.

DOĞRU TRENÇKOT BOYU NEDİR?

Trençkotlar pek çok insan için oldukça sevilen ve tercih edilen bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok sana bu trençkotlardan bir ya da birkaç tane sahip olup gününü kolaylaştırma sayesinde. Ancak trençkot kullanımında şöyle bir detay var ki yadsınamaz. O da trençkotun boyu. Genelde bileklere kadar uzansa da trençkot için en doğru boy bileğin biraz daha üstü olarak belirlenmelidir.

Trençkot Ve Tesettür Giyim İlişkisi Nasıl?

RENK RENK TRENÇKOT BULMAK MÜMKÜN

Trençkot denildiğinde genelde sütlü kahve aklımıza gelir. Ancak bu noktada internette de küçük bir araştırma yaptığınızda pek çok trençkot rengine ulaşabilirsiniz. Kahveler, koyu renkler, siyahlar… Artık trençkotlar talepler doğrultusunda oldukça çeşitli. Qras bünyesinde de pek çoğunu bulabilirsiniz.

Trençkot Ve Tesettür Giyim İlişkisi Nasıl?

TRENÇKOT HANGİ MEVSİMİN CEKETİ?

Trençkot pek çok dönemde oldukça sık kullanılan bir ceket olarak karşımıza çıkar. Ancak özel olarak trençkot sonbaharın ceketi olarak karşımıza çıkar ve en çok o dönemde kullanılır. Bu sebeple hem tesettür giyim dünyasında hem de normal giyim kategorilerinde trençkotun en çok tercih edildiği dönem sonbahar olarak bilinir.

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