Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu

31.12.2019 08:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:15

ERZURUM'da, kızının ayağının yandığı haberini alınca hızla eve giderken, hemzemin geçitte trenin geçişini beklememek için koruma bariyerlerini kırınca tutuklanan Emrah Korkmaz'ın (34) evi soyuldu. Eşi cezaevine girince kayınpederinin evinde kaldıklarını söyleyen Fadime Korkmaz, kontrol için eve geldiğinde şok yaşadığını belirterek, "Eve giren hırsızlar, paramızı, televizyonumuzu, kışlık yağ ve peynir gibi gıda maddemizi çalmış. Biz ne yapacağız?" dedi.

BARİYERLERİ KIRDI

Olay, 15 Aralık günü saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide gelen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemedi. Otomobilden inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. TCDD görevlileri, güvenlik kamerasından plakası saptanan otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.TUTUKLANDIİhbar üzerine, kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücünün Emrah Korkmaz olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Korkmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde yaptıkları için pişman olduğunu belirten evli 4 çocuk babası Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Korkmaz, "Çocuğum hastalanmıştı onun için acil eve gidiyordum. Böyle olacağını bilsem yapmazdım" dedi.PERİŞAN OLDUK

Eşinin cezaevine girdiği gün 4 çocuğu ile birlikte merkez Palandöken ilçesinde oturan kayınpederi Mehmet Korkmaz'ın evinde kalmaya başladıklarını belirten Fadime Korkmaz, hayatlarının alt üst olduğunu söyledi. Eşinin cezaevine girdiği ikinci günü evlerinin soyulduğunu ifade eden Fadime Korkmaz, "Eşim kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyordu. Olay günü kızımın ayağı yanmıştı. O da bir arkadaşının aracını alarak eve gelmek istemiş. Acelesi olduğu için bariyerleri kırmış. Yakalanınca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eşim cezaevine girince bende çocuklarımla birlikte kayınpederimde kalmaya başladım. İkinci günü sabah eve geldiğimde ortalık savaş alanına dönmüştü. Eve girenler televizyonumuzu, 4 bin 500 lira paramızı ve kışlık aldığımız yağ ile peyniri götürmüşler. Polisler gelip araştırma yaptılar. Umarım hırsızlar tez zamanda yakalanır. Eşim cezaevine girince hayatımız altüst oldu. Umarım tez zamanda cezaevinden çıkar" diye konuştu.

Kaynak: DHA