Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu
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Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tren raylarında çıkan ot yangını korkuya neden oldu.

Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu
24.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:58

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tren raylarında çıkan ot yangını korkuya neden oldu. Yangın sırasında geçmekte olan bir yük treni itfaiyenin yangını söndürmesi sonucu yoluna devam edebildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Horozköy Tren İstasyonuna yakın bir noktada tren raylarının yanındaki otların tutuşması korkuya neden oldu. İtfaiyenin anında müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken o sırada hareket halinde olan bir yük treni yangının söndürülmesinin ardından yoluna devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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