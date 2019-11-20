Tren yolu ihata duvarı arasına düşen kişiyi itfaiye kurtardı

20.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:40

SİVAS'ta, dengesini kaybederek tren yolu ile çevresindeki güvenlik duvarı arasına düşen İsa Kiraz (47) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki tren yolu kenarında meydana geldi. Çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada İsa Kiraz dengesini kaybederek tren rayları kenarındaki beton ihata duvarı arasına düştü. Boşlukta sıkışan Kiraz durumu polis ekiplerine bildirdi. Posini bilgilendirmesi üzerine olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri Kiraz'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kiraz, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kiraz'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA