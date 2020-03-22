Tren yolu hattından sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tren yolu hattındaki sinyalizasyon kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
22.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:58
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tren yolu hattındaki sinyalizasyon kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri, dün akşam saatlerinde Doğançay Dereköy Mahallesi'nde tren yolu hattından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarının kesilmiş olduğunu belirleyen ekipler, sazlık alan içerisinde fark ettikleri şüpheliler İ.Y.A, T.G, İ.A. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA