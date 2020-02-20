Tren yolcularının kan şekeri ölçüldü

20.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:02

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları şeker hastalığı konusunda fakındalık oluşturmak için yolcu treninde seyahat eden vatandaşların kan şekeri ölçümlerini yaptı.

Ali Çetinkaya Tren Garı'nda, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi diyabet servisi çalışanları tarafından tanıtım standı açıldı.

Standın açılışına Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Devlet Demir yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, hastane ve demir yolları çalışanları katıldı.

Etkinlikte ilk önce Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Sivri'nin kan şekeri ile tansiyon ölçümleri yapıldı.

Op. Dr. Mehmet Duran, yapılan çalışma için, zaman zaman böyle etkinlikler düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Dr. Duran, "Bugün de demir yollarını kullanan vatandaşlarımızın kan şekeri ölçümlerini yapacağız. Yüksek çıkan vatandaşlarımızı gerekli yerlere yönlendireceğiz. Diyabet konusu bizim üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Bölge Müdürü Adem Sivri de, yapılan çalışmanın vatandaşlar üzerinde etkili olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Daha sonra istasyona gelen trenlere binen hemşireler yolcuların kan şekeri ölçümlerini yaptı.

Kaynak: AA