Tren traktörü ikiye böldü, sürücü öldü

Tren traktörü ikiye böldü, sürücü öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

4.08.2019 12:33
Tren traktörü ikiye böldü, sürücü öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bahçe ilaçlama çalışması yapmak için yola çıkan Sedat Kozak'ın (59) kullandığı traktöre hemzemin geçitte, Osmaniye Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan tren çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rayların üstünde sürüklenerek ikiye bölünen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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