Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi
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Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi

Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kayseri-Adana seferini yapan yolcu treni, Mersin'in Tarsus ilçesinde ters makasa girince yolcular tahliye edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kayseri-Adana seferini yapan yolcu treni, Mersin'in Tarsus ilçesinde ters makasa girince yolcular tahliye edildi.

Kayseri-Adana seferini yapan 2202 sefer sayılı Erciyes Ekspresi, Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde gara geldiğinde teknik bir sorun nedeniyle lokomotif ters makasa girdi. Durumu fark eden görevli, hemen treni durdurdu. Trendeki 4 vagonda bulunan yaklaşık 300 yolcu tahliye edildi. Yolcular başka bir trene alındı.

Görevliler, olayla ilgili araştırma başlattı. - MERSİN

Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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