Tren Seferleri Normalleşme Süreci Kapsamında Yeniden Başladı
Corona virüsü salgını etkisini sürdürmesine karşın Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında 28 Mart'ta ara verilmiş olan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "bilet fiyatlarında artış yapmıyoruz" mesajıyla başlatıldı.
29.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:47
Corona virüsü salgını etkisini sürdürmesine karşın Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında 28 Mart'ta ara verilmiş olan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "bilet fiyatlarında artış yapmıyoruz" mesajıyla başlatıldı
Kaynak: DailyMotion.com