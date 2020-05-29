Tren Seferleri Normalleşme Süreci Kapsamında Yeniden Başladı Corona virüsü salgını etkisini sürdürmesine karşın Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında 28 Mart'ta ara verilmiş olan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "bilet fiyatlarında artış yapmıyoruz" mesajıyla başlatıldı.

Corona virüsü salgını etkisini sürdürmesine karşın Türkiye'de normalleşme süreci kapsamında 28 Mart'ta ara verilmiş olan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "bilet fiyatlarında artış yapmıyoruz" mesajıyla başlatıldı Kaynak: DailyMotion.com