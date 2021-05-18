TREN RAYININ AKSAMINI SÖKEREK ÇALARKEN YAKALANDILAR
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TREN RAYININ AKSAMINI SÖKEREK ÇALARKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, tren rayının demir aksamını sökerek, çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

DİYARBAKIR'da, tren rayının demir aksamını sökerek, çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesi'nde tren rayının demir aksamı sökülerek, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, M.F., S.Y. ve İ.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TREN RAYININ AKSAMINI SÖKEREK ÇALARKEN YAKALANDILAR
TREN RAYININ AKSAMINI SÖKEREK ÇALARKEN YAKALANDILAR
TREN RAYININ AKSAMINI SÖKEREK ÇALARKEN YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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