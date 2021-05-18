TREN RAYININ AKSAMINI SÖKEREK ÇALARKEN YAKALANDILAR
DİYARBAKIR'da, tren rayının demir aksamını sökerek, çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
DİYARBAKIR'da, tren rayının demir aksamını sökerek, çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesi'nde tren rayının demir aksamı sökülerek, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, M.F., S.Y. ve İ.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı