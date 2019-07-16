Tren rayı parçalarını çalan 2 kişi yakalandı

Sivas'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray parçaları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hanlı köyü yakınlarında bir şirket tarafından demiryolu üzerinden sökülen eski travers taşlarında bulunan metal parçaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri metal parçaları bir otomobile yüklemeye çalışan ve kaçan H.I. (37) ile F.K'yı (36) gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA