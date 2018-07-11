Tren Kazasının Yaşandığı Hatta Seferlere Başlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen ve 24 kişinin ölümüne yol açan tren kazasının ardından, demir yolunun bozulan bölümü tamir edilerek seferler yeniden başlatıldı.

Kaza sonrası kopan ray ve bozulan traversler TCDD yol bakım ekiplerince tamir edildi. Dün tamamlanan tamir işlemi sonrası ilk sefer Halkalı'dan dün saat 21.40'ta yola çıkan Bosfor Ekspresi ile başlamıştı.

Tren kazasının yaşandığı yerde tedbiren yavaş geçirilen yolcu treni, yaklaşık 1 saat tehirli Edirne'ye ulaştı.

Bugün sabah saatlerinde aynı hattan İstanbul yönüne yük töreni geçiş yaptı. Kazanın yaşandığı ve tamir edilen bölgede yavaş seyreden tren, bir süre sonra normal hızına ulaştı.

Devrilen vagonların enkazının bölgeden kaldırılma çalışmalarıyla ilgili planlamaların devam ettiği öğrenildi.