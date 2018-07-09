Tren Kazasında Ölenlere Başsağlığı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazası sonucu ölenlere, Allahtan rahmet yaralılara ise acil şifalar dilediğini söyledi.

Milletvekili Dülger, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İstanbul seferini yapan yolcu treninde meydana gelen kazanın kendisi ile Türk milletini üzdüğünü ifade ederek, "Tren kazası sonucu hayatlarını kaybeden 24 kişiye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Kazanın olmasından sonra devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek, yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi. Bütün imkanlar seferber edildi. Hiç kimse böyle bir kaza olmasını istemez. Rabbim, hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, kazada yaralananlara acil şifalar deliyorum" dedi. - KİLİS