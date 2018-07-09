Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç Son Yolculuklarına Uğurlandı (1)
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Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç Son Yolculuklarına Uğurlandı (1)

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç Son Yolculuklarına Uğurlandı (1)

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazından görüntüler

Haber - Kamera: Alican ZERAY, İdris TİFTİKCİ, Osman Can Erok, Özgür Deniz KAYA, TEKİRDAĞ

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