Tren kazasında hayatını kaybeden anne toprağa verildi

BURDUR (İHA) - Burdur'da çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönüş yolunda yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden Serpil Erçömlek toprağa verildi.

Burdur'da sabah saatlerinde çocuklarını okula bırakan anne Serpil Erçömlek'e eve dönüş yolunda demiryolu geçidinden geçmek istediği sırada yük treni çarptı. Burdur'dan Afyonkarahisar istikametine ilerleyen trenin çarptığı Erçömlek olay yerinde yaşamını yitirdi. Burdur Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Erçömlek'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi. Geçici olarak koruma altına alınan Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki çocukları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları eşliğinde cenazede yer aldı. - BURDUR