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Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'da 11 Eylül tarihinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin 77 yaşındaki sürücüsü Osman Dilek, Manisa Şehir Hastanesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Manisa'da 11 Eylül tarihinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin 77 yaşındaki sürücüsü Osman Dilek, Manisa Şehir Hastanesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti. Yaşlı adam bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde 11 Eylül tarihinde meydana gelen kazada Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, Kazım Karabekir Mahallesi mevkisinde hemzemin geçitte Osman Dilek (77) idaresindeki 45 AV 717 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta sıkışan Dilek, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Dilek, yaşam savaşını kaybetti. Bugün Şehzadeler ilçesindeki Hüsrev Ağa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yaşlı adam sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatuniye Camii imam hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, eğitim camiası, merhum Osman Dilek'in çocukları ve torunları ile dost ve sevenleri katıldı. - MANİSA

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Haber: Tren kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler
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