Tren Kazası - Onarım Çalışmaları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 24 vatandaşın yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından, onarım çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu meydana gelen tren kazasında, olay yeri ilk incelemeleri tamamlandı. Sabah erken saatlerde AKUT, UMKE ve AFAD ile itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Kazanın meydana geldiği alanın ekili tarla alanı içinde kalması nedeniyle ulaşım traktörler ve jandarmanın ZPT araçlarıyla sağlanırken, bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçilerinin onarım çalışmaları başladı.

Kepçe aracıyla, raylar ile arasındaki çöken taşlar işçiler tarafından kaldırılmaya başlandı.

Eski raylar ile taşların sökülmesinin ardından, yol kenarında hazır edilen yeni travers taşları ile rayların döşenmesi bekleniyor.

Öte yandan devrilen vagonların henüz kaldırılmadığı bölgede, kontroller Jandarma ekipleri tarafından sağlıyor.