Tren kazalarını önlemeyi amaçlayan proje Teknofest ön elemesini geçti Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençlerin önünü açmak ve bu alanlarda çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençlerin önünü açmak ve bu alanlarda çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 5 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'te ön elemeyi geçti. Gaziantep'te gerçekleşecek festivalde yarışacak olan tasarılardan tren raylarını akıllı ray sistemine dönüştürerek kazaları önlemeyi amaçlayan "Güvenilir Tren" projesi dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyük havacılık festivali olan "Teknofest'te Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri "Afet Yönetimi", "sosyal İzolasyon" ile "Sağlık ve İlk Yardım" kategorilerinde sundukları projelerle ön elemeyi geçerek yarışma hakkı elde etti. 10 kişilik ekip, "Beni Benden Koru", "Hidrofobik Rögar", "Güvenilir Tren", "Can Sinyali" ve "Paniğini Maskele" isimli 5 projeyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.

'GÜVENİLİR TREN' PROJESİ ÖNE ÇIKIYOR

Finale kalan çalışmalardan "Beni Benden Koru" projesiyle engelli bireyin öfke anında bedenine verebileceği zararı en aza indirmek hedeflenirken; "Can Sinyali" ile denize düşen kişinin arama kurtarma ekiplerine kısaca bildirilmesi; "Hidrofobik Rögar" da geliştirilen dijital tabanlı kontrol sistemi kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklara anında müdahale ederek tıkanıklığın bilgisini çalışanların cep telefonlarına bildirerek olası taşkınların önüne geçilmesi; "Paniğini Maskele" ile olası bir atak esnasında oksijen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş dönmesi durumlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tasarılardan en çok dikkat çeken "Güvenilir Tren" projesiyle ilgili şu bilgiler verildi; "Demir yollarında hasar oluştuğunda tren üzerinden geçmeden haber verecek bir sistem kullanılmıyor. Bu proje oluşacak tren kazalarını büyük oranda azaltacaktır. Tren rayları bu sistem sayesinde akıllı ray sistemine dönüşmüş olacak. Bu program istasyon ile tren haberleşmesini sağlayan bilgisayarın ekranına yüklenir. Sarsıntı anormalleşince program istasyonu uyarır istasyonda makinisti uyarır ve trenin durması sağlanır."

"ÖNEMLİ GELİŞMELERE İMZA ATACAKLAR"

Teknofest'te mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ön elemeyi geçerek finale yükselen çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep'te ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve gelecekte de önemli gelişmelere imza atacaklar" dedi. Enderunlu çocuklar geçtiğimiz yıl da festivalde 7 projeyle yer almıştı.

Kaynak: DHA