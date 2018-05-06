Tren İstasyonunda Gizlice Kadınları Videoya Alan Sapık Suçüstü Yakalandı

Singapur'da bir tren istasyonun yürüyen merdivenlerinde telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık suç üstü yakalanıp tutuklandı.

BAŞKA BİR VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fitri Hakim isimli yolcu, trene binmek için merdivenlerden çıkan kadının arkasında durup cüzdanı ile gizlemeye çalıştığı telefonu ile etek altı görüntülerini çeken 27 yaşındaki sapığı görüntüledi.

REDDETTİ AMA KANITLARDAN KAÇAMADI

Fitri, olayı polise bildirdi. Sapık iddiaları yalanlayınca kendisine çektiği videoları gösterdi. Polis, sapığın telefonunda bir çok kadına ait etek altı görüntüler buldu. Polis merkezine götürülen sapık tutuklandı.