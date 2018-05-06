Tren İstasyonunda Gizlice Kadınları Videoya Alan Sapık Suçüstü Yakalandı
Singapur'da gizlice kadınların uygunsuz videolarını çeken adam, bir başka vatandaş tarafından görüntülendi. Polise şikayet edilen adam gözaltına alındı.
Singapur'da bir tren istasyonun yürüyen merdivenlerinde telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık suç üstü yakalanıp tutuklandı.
BAŞKA BİR VATANDAŞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Fitri Hakim isimli yolcu, trene binmek için merdivenlerden çıkan kadının arkasında durup cüzdanı ile gizlemeye çalıştığı telefonu ile etek altı görüntülerini çeken 27 yaşındaki sapığı görüntüledi.
REDDETTİ AMA KANITLARDAN KAÇAMADI
Fitri, olayı polise bildirdi. Sapık iddiaları yalanlayınca kendisine çektiği videoları gösterdi. Polis, sapığın telefonunda bir çok kadına ait etek altı görüntüler buldu. Polis merkezine götürülen sapık tutuklandı.
YORUMLAR (7)
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bu sapigin anasi bacisi yokmu karisi teyzesiCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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kitap gibi beCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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akp ne dağitcak secim kamp kömürmi makarnamıCevap Yaz 9 7 Yayından KaldırNEOTURK: Yaa hakkat ya bunu hic kendime sormamistim. . . . Millete Rus Mamuskasi dagitmasinda!!!Yayından Kaldır
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Terbiyesizler, onun anasına bacısına karısına kızına yapılsa, acaba ne olur. Keşke herkes gördüğünde şikayet etse! Etrafdaki sapıklardan arınmış oluruzCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır