Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)

2 KİŞİ ÖLDÜElazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

13.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:15
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)

2 KİŞİ ÖLDÜ

'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor. 


Kaynak: DHA
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