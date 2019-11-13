Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
2 KİŞİ ÖLDÜElazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
13.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:31
2 KİŞİ ÖLDÜ
Elazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor.
Kaynak: DHA