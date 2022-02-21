Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı - Haberler
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Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı.

İRAN'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 25 EJ 232 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet, yol kenarına savrulurken, sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kamyonet, Kaza, İran, Van, Güncel, Haberler

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