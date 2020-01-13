Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı
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Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptıPolonya (DHA) ? Polonya'da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı.

13.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:33
Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı

() ? Polonya'da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı, iş makinesi yola düştü.

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi. Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir TIR'ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor. Görüntülerde TIR tam geçişini tamamlamak üzereyken hızla gelen trenin TIR'a çarptığı; dorsedeki iş makinesi yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı
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