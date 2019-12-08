Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu
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Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isterken yolcu treni çarpan Tacettin Parıltı (40), yaşamını yitirdi.

08.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:51
Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu

'in ilçesinde, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isterken yolcu treni çarpan Tacettin Parıltı (40), yaşamını yitirdi.

Askeri ve üniforması giyip, sokaklarda gezdiği için çevresinde 'Taco Komutan' olarak tanınan Tacettin Parıltı, dün saat 22.00 sıralarında  Arslanlar Mahallesi yakınlarında rayların üzerinden karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada gelen İzmir- Ödemiş seferini yapan yolcu treni Parıltı'ya çarptı. Psikolojik tedavi gördüğü ve buna bağlı olarak yeşil reçete ile satılan ilaçlar kullandığı öğrenilen Parıltı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Parıltı'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tren yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından seferine devam etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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