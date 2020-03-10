Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Banaz, Uşak, 3. Sayfa

Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesinde, demiryolundan geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treni çarptı.

10.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:25
Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesinde, demiryolundan geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treni çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.


Olay, Banaz ilçesi Corum Köyü mevkiinde meydana geldi. Demiryolundan geçmeye çalışan 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı. Metrelerce sürüklenen araçta bulanan iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar James Jeffrey Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Dan Dilek Yaman Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Podolski Ünal Karaman İsmail Kartal Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:39:06. #1.14#