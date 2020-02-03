Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı

03.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:42

Kayseri'de tren garında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan tren garında meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. O.K. sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. O.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA