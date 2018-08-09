Tren Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde trenin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Mersin'e gelen yolcu treni Karacailyas Mahallesi hemzemin geçitte, Furkan Sanır (16) ve Ömer Görmez'in (21) üzerinde bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sanır ve Görmez'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sanır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Görmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.