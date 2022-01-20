Tren çarptı, bacağı kırıldı, "çocuğum olmadan gitmem" dedi - Haberler
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Tren çarptı, bacağı kırıldı, "çocuğum olmadan gitmem" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tren çarptı, bacağı kırıldı, "çocuğum olmadan gitmem" dedi Adana'da trenin çarptığı kadının bacağı kırıldı Kadın hastaneye kaldırılırken "çocuğum olmadan gitmem" diye seslendi Adana'da trenin çarptığı kadının bacağı kırıldı.

ADANA (İHA) - Tren çarptı, bacağı kırıldı, "çocuğum olmadan gitmem" dedi

Adana'da trenin çarptığı kadının bacağı kırıldı

Kadın hastaneye kaldırılırken "çocuğum olmadan gitmem" diye seslendi

ADANA - Adana'da trenin çarptığı kadının bacağı kırıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken "çocuğum olmadan gitmem" diye seslendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki Emine Sürer sabahleyin bakkaldan ekmek almak için evden çıktı. Tren yolundan karşıya karşıya geçerken Sürer, treni fark etmedi. Bunun üzerine Adana'dan Mersin istikametine giden tren Sürer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup ray kenarına düşen kadını gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürmek istedi. Ancak Sürer, sağlık görevlilerine "çocuğum olmadan gitmek" diyerek birkaç kez seslendi. Görevliler çocuğunun geleceğini söyleyince kadın hastaneye götürüldü.

Trenin çarptığı kadının sadece bacağının kırıldığı hayati tehlikesinin olmadığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Tren çarptı, bacağı kırıldı, çocuğum olmadan gitmem dedi

Tren çarptı, bacağı kırıldı, çocuğum olmadan gitmem dedi

Tren çarptı, bacağı kırıldı, çocuğum olmadan gitmem dedi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

Adana, Tren, 3. Sayfa, Haber

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