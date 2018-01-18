Tredaş'tan Başarılı Eğitimci ve Kursiyerlere Ödül

Trakya Elektik Dağıtım AŞ tarafından (TREDAŞ), şirketin Lüleburgaz'daki "Teknik Eğitim Merkezinde" geçen yıl boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde başarılı olan kursiyer ve eğitimcilerin ödüllendirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen ödül töreninde TREDAŞ yetkilileri tarafından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde çalışan 16 eğitimciye ve eğitimini birincilikle tamamlayan 17 çalışana plaket verildi.

Şirket içi eğitimlerde, saha çalışanlarına teorik ve teknik bilgilerin yanı sıra, alanda karşılaşılan sorunların pratik çözüm yolları anlatıldı.