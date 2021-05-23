TREDAŞ: Tam kapanma döneminde borçtan dolayı elektrik kesintisi yapılmadı

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, korana virüs salgınıyla mücadele amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke çapında uygulanan tam kapanma tedbirleri süresince, Trakya'da borçtan dolayı elektrik kesintisi yapılmadığı bildirildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, korana virüs salgınıyla mücadele amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke çapında uygulanan tam kapanma tedbirleri süresince, Trakya'da borçtan dolayı elektrik kesintisi yapılmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Covit-19 salgını ile mücadele amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında, ülke çapında tam kapanma tedbiri uygulanmıştır. Tam kapanma döneminde, vatandaşların mağdur olmaması için gerek elektrik dağıtım şirketlerinin gerek tedarik şirketlerin iş ve işlemlerine yönelik birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde özetle, elektrik faturalarının son ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı sonrası başlayacak ve yoğunluk oluşturulmayacak şekilde düzenlenmesi, mesken ve aylık fatura tutarı bin TL'nin altındaki ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere tam kapanma süresince ödeme imkanı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan işyerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmaması yer almıştır. Şirketimiz, genelgeye harfiyen uymuştur. Şirketimiz TREDAŞ, tam kapanma döneminde, endeks okuma ve tedarik şirketine sağlanan bildirim hizmetlerini gerçekleştirirken, ödeme bildirimlerinin Ramazan Bayramından sonraki tarihler olarak sağlanması ve işlemlerde yoğunluğa sebebiyet vermeyecek düzenlemelerin yapılması hususlarında genelge ve talimatlara uygun hareket etmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Kesme işlemleri kapanma dönemi sonrasında gerçekleşti"

Açıklamada ayrıca, "Diğer taraftan şirketimiz TREDAŞ, 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde, mesken abonelerinin aylık fatura tutarı 2 bin TL'nin altı ticarethane abonelerinin ve kapanma nedeniyle kapalı işyerlerinin enerjisini, borçtan dolayı kesmemiş, bu yönden de genelge ve genel kapsamındaki talimatlara uygun hareket etmiştir. Yasal bildirimleri tam kapanma tarihinden önce yapılmış, kesme işlemleri ise tam kapanma döneminin sona erdiği tarihten sonra, şirketimizin tabi olduğu elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, şirketimizin, gerçekleştirdiği kesme işlemlerinde genelgeyi ve diğer idari talimatları ihlal etmediği tüketiciler tarafından bilinmelidir. Sonuç olarak, şirketimiz, elektrik dağıtım lisansı sahibi olduğu Trakya bölgesinde, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli ve çevreye uygun olarak sağlanması ile birlikte hizmetlerinde müşteri memnuniyetini öncelikli amaç edinerek faaliyetlerini Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde sürdürmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı