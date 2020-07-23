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TREDAŞ Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gruplar halinde başlayan TREDAŞ Spor, genç takımlarda tam kadro yeni sezona merhaba dedi.

TREDAŞ Spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
23.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:39

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gruplar halinde başlayan TREDAŞ Spor, genç takımlarda tam kadro yeni sezona merhaba dedi.

Tekirdağ U16 Ligi'nde, Yıldızlar kategorisinde namağlup şampiyon olan ardından Marmara Bölge Şampiyonası'nda da ilk dört takım arasına kalarak Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan TREDAŞ Spor, genç takımı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Hem sosyal mesafeyi koruyabilmek hem de temasın olmadığı izole bir biçimde antrenmanlarını Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştiren Trakya temsilcisi, haftanın beş günü kondisyon ve atletizm çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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