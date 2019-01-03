Trc-3'te En Fazla Patlıcan Zamlandı

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak bölgelerinde bir önceki aya göre fiyatı en çok artan madde yüzde 62.43 ile patlıcan oldu.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, TRC-3 bölgesinde yer alan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak bölgelerinde TÜFE'de 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzden 33,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 artış gösterdi.

TRC-3 bölgelerinde, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 62.43 ile patlıcan olurken, bunu yüzde 47.16 ile sivri biber, yüzde 37.26 salatalık, yüzde 29.76 kabak ve yüzde 17.95 ile nar takip etti. Bir önceki aya göre fiyatı en çok düşen ürün ise sırasıyla yüzde 17.66 kırmızı turp, yüzde 16.22 ile portakal, yüzde 8.18 ile LPG Dolum Ücreti, yüzde 8.10 ile domates ve yüzde 6.67 ile benzin oldu. - MARDİN

Kaynak: İHA