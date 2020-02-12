Travmalarda Kendinize Zaman Tanıyın

12.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:51

"Deprem, çığ vb. travmatik olaylardan sonra ideal ortam koşullarından söz etmek elbette mümkün değil ancak öncelikle kişinin güvenliğini sağlaması gereklidir. Psikolojik etkileri açısından bireylerde olayı tekrar tekrar hatırlama, olayı hatırlatan yer ve ilişkili olabilecek uyaranlardan özellikle uzak durmak ve kaçınma, yoğun kaygı, ani öfke patlamaları, dış dünyaya karşı ilginin kaybı, konsantrasyon eksikliği, motivasyonda azalma, uykusuzluk gibi belirtiler görülebilir. Bunlarla başa çıkabilmek için olayın travmatik olduğu bilinmeli ve aslında kişide görülen belirtilerin normal olduğu kabul edilmeli. Bu nedenle hayata uyum sağlamak açısından bireyin kendisine zaman tanıması ve bu süreçte sabırlı olması önemli... Kişinin güven duyduğu bir aile yakını veya arkadaşıyla iletişim kurmak ve olay hakkında konuşması, yaşadıklarını ve hissettiklerini paylaşması iyi gelebilir. Bu dönemde alkol ve madde kullanımından uzak kalmak özellikle çok önemli… Kişide görülen belirtilerin devam etmesi, kişinin yaşamını güçleştirmesi halinde bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmalı."

Kaynak: Bültenler