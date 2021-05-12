Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı
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Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Güncel

- Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı Tunceli'de kafa travması geçiren yaban keçisi ile kanatlarındaki dokuları zedelenen leylek tedavi altına alındı.

- Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de kafa travması geçiren yaban keçisi ile kanatlarındaki dokuları zedelenen leylek tedavi altına alındı. Her iki hayvanın, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde köpeklerden kaçarken duvardan atlayan, tellere takılıp kafa travması yaşadığı için ayağa kalkmakta güçlük çeken koruma altındaki yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde tedavi altına alındı. Kurumun veteriner hekimi Baran Kar tarafından düzenli şekilde tedavisi yapılan yaban keçisinin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği aktarıldı. Yine kurumda çarpma sonucu kanatlarında doku zedelenmesi oluşan leyleğin de tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yaban keçisinin Çemişgezek İlçesi'nde köylüler tarafından bulunduğunu ilk tedavisinin ardından kendilerine getirildiğini belirten Veteriner Hekim Baran Kar, "Muhtemelen köpeklerin saldırısından kurtulmak için duvardan atlamış tellere takılmış travmaya bağlı yerden kalkamıyor. İştahsızlığı da var. Bunlar da kafaya bağlı travmadan kaynaklanıyor. İki üç gündür tedavisini devam ettiriyoruz. Şu anki durumu gayet iyi. Geldiğinde yerden kalkamıyordu şu an kalkabiliyor ancak tedavi aşaması hala istediğimiz gibi değil. Muhtemelen birkaç gün daha tedaviye devam edip yeniden doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Tele ya da ağaçlara çarptığı için kanatlarında doku zedelenmesi meydana gelen leyleğin tedavisini de yaptıklarını anımsatan Veteriner Kar, "Bize geldiğinde kanatlarını kaldıramıyordu. Şu an iyi. Kanatlarında doku zedelenmesi var. Bir hafta 10 gün dokunun düzelmesini bekleyeceğiz. Düzelmesiyle birlikte yeniden doğal ortamına bırakacağız" diye konuştu.

Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı
Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı
Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı
Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
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