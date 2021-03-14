Traverten şelalesi görenleri hayran bırakıyor

Bursa'da bulunan traverten şelalesi, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Yağmur Uslu, tabiat harikası ilçesindeki şelaleleri gezip tek tek tanıtıyor. Bu zamana kadar 5 tane şelaleyi gidip görüntüleyen minik kız, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan traverten şelalesini görüntüledi. Şelale, görüntüsüyle travertenleri andırıyor. İlçeye bağlı Çakallar ve Mustafalar köyü sınırlarında bulunan şelale pek bilinmiyor.

Tabiat harikası şelalenin herkes tarafından gezilip görülmesi gerektiğini ifade eden Yağmur Uslu, "İlçemiz tabi güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Çok sayıda şelale var. Ben bu zamana kadar 5 tanesini görüp kayıt altına aldım. Bu altıncı şelale. Araştırıyorum, ilçemizde hangi köyde şelale varsa gidip tanıtımını yapıyorum. Bu traverten şelalesi güzelliğiyle hayran bırakıyor. Bu şelaleyi görmeyi herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı