14.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:02

Acenteler, oteller ile müzelerin stant açacağı, yerli ve yabancı destinasyonların tanıtıldığı TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı açıldı.

"Kültür Turizmi" temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen fuarın açılışı ATO Congresium'daki törenle yapıldı.

Açılışa katılan Vali Vasip Şahin, fuarın yalnızca Ankara ve çevresinin değil tüm Türkiye'nin ve komşu ülkelerin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasına imkan sağlayacağını belirtti.

Turizmin, farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlayan önemli bir etken olduğunu ifade eden Şahin, dinamik yapısıyla da ülkelerin gelişim ve kalkınmasına katkı sağlayan büyük bir güç olduğunu söyledi.

Ankara'nın turizm konusunda hakettiği payı almaktan uzak olduğunu ifade eden Şahin, başkentin sadece siyasi ve eğitim merkezi olarak değil ayrıca bir kültür ve turizm destinasyonu olarak da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin turizm potansiyeli itibarıyla öne çıkan birkaç ülkeden biri olduğuna işaret eden Şahin, Ankara'nın da bu konuda kendi kabuğunu kırarak, sakladığı güzellikleri insanlara sunacağına inandığını kaydetti.

17 Kasım'da sona erecek fuarda 22 ülkeden 60'ı aşkın tur operatörü ve acente yer alıyor.

Kaynak: AA