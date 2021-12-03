"Travel Turkey İzmir" fuarında, Edirne tava ciğeri kuyruğu

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir" fuarında ziyaretçiler, Edirne'nin meşhur tava ciğerinden tadabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'inci kez kapılarını açan fuarın onur konuğu Edirne ili oldu.

Fuarda, Edirne Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Edirneli ustalara eşlik ederek tava ciğer pişirdi.

Kentin coğrafi işaretli tescilli lezzetini tatmak isteyen ziyaretçiler stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, tava ciğere büyük ilgi olduğunu belirtti.

Edirne'nin turizmin hakkettiği noktaya gelmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Gürkan, "58 farklı ülkeden gelen ziyaretçileri Edirne standında Edirne'nin eşsiz lezzeti Edirne tava ciğeri ile buluşturduk. Gerçekten de ilgi çok yoğun oldu. Edirne'miz doğası, tarihi, kültürü ve gastronomisi ile Türkiye'nin yükselen değeri olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise tava ciğerinin tadını tüm dünyanın bildiğini ve ikram standının önünde oluşan kuyruğun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.