Travel Turkey İzmir'de Menteşe Rüzgarı

06.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:31

Menteşe Belediyesi tarafından kurulan stantta Muğla evi, Muğla bacası, Kuzulu Kapı gibi tarihi Muğla mimarisinin örnekleri tanıtılırken, ziyaretçilere Muğla tarhanası, Muğla halkası, Muğla Saraylısı, bal, zerde, cevizli sucuk ve zeytinyağı gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere Muğla tarhanası ikram eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Fuarlar, bir kentin tarihi ve turistlik değerleri ile yöresel lezzetlerini tanıtmakta büyük önem arz ediyor. Daha çok iç turizme yönelik olan ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleşen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında biz de yerimizi alarak kentimizi tanıttık.Tarihi ve kültürel değerlerimizi, yöresel lezzetlerimizi katılımcılarla paylaştık. Farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızın fuarımıza olan ilgisi bizleri sevindirdi. Travel Turkey İzmir fuarı ile kentimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz." dedi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda halk oyunları ile Muğla Yörük Obaları Derneği Kadın Kaşık Ekibi Takımının ve Yaraş Mahallesi Kadın Tiyatro Topluluğunun gösterileri katılımcıların büyük beğenisini topladı.Menteşe Belediyesi tarafından ilk kez kurulan VR Sanal Gerçeklik gözlüğü ile ziyaretçiler Menteşe ilçesini keşfetme fırsatını buldular.Ebru stanttın da ise katılımcılar ebru yaparak, ebru sanatıyla tanıştılar.

Kaynak: Bültenler