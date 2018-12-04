Travel Turkey İzmir'de Gül ve Lavanta Kokulu Turizm Tanıtılacak

Isparta ve Burdur'un gül lavanta turizm değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri Travel Turkey İzmir'de tanıtılacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta ve Burdur'un tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta potansiyeli, 6-8 Aralık 2018 tarihlerindeki 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda tanıtılacak.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde BAKA koordinasyonunda gül ve lavanta turizm potansiyelinin tanıtım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci, "BAKA'nın Isparta ve Burdur stantlarında sektör temsilcilerimizle yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta değerlerimiz ile Salda ve Eğirdir gölleri, Salda ve Davraz Kayak Merkezleri gibi doğa ve Sagalassos, Kibyra, Psidia gibi tarihi diğer turizm değerlerimizi tanıtacağız. Seyahat acentelerimizi ve seyahat tutkunlarını stantlarımıza, her yıl nisan sonu açan kiraz ağaçları ve zambaklarımızın, mayıs ayında güllerimizin, haziran-temmuz aylarında da lavantalarıyla Ispartamız ile Burdurumuza tüm güzellikleri paylaşmak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.