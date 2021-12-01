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Travel Turkey'de Torbalı tanıtılacak

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Travel Turkey'de Torbalı tanıtılacak

Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 2-4 Aralık tarihlerinde, Fuar İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılacak.

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Torbalı Belediyesi Travel Turkey'e katılıyor

Küçükmenderes Havzasının metropole açılan yüzü olan Torbalı'nın kültürü, tarihi ve turizm potansiyeli Torbalı Belediyesi standında tanıtılacak. İzmir Sokakları Bölümü, A Holü'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Torbalı standında, Metrepolis Antik Kenti, Torbalı, Torbalı Belediyesi İşletmeleri ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılacak. Standı ziyaret edenlere "Torbalı İnciri" başta olmak üzere çeşitli hediyelerin verileceği fuarda Torbalı Belediyesi tanıtım filmi de yayınlanacak. Yarın saat 11.00'de resmi açılışı yapılacak olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi'ne Torbalı Belediye Başkan Mithat Tekin de katılacak.

BAŞKAN TEKİN "İLÇEMİZİN TANINIRLIĞINI ARTTIRACAĞIZ"

Travel Turkey'de, Torbalı'yı en iyi şekilde tanıtacaklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkan Mithat Tekin "İlçemizin köklü tarihini, kültürel etkinliklerimizi ve turizm potansiyelimizi ziyaretçilerimize anlatacağız. Yıl boyu çeşitli festival ve etkinliklerle ilçemizin tanınırlığını arttırmak için güzel işler gerçekleştirdik, bunu CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde de duyurmaya çalıştık. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmamız da ilçemizin tanıtımı için yerinde ve çok yararlı bir adım olacak. Herkesi fuardaki standımıza bekliyoruz" dedi.

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