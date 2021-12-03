Travel Turkey'de Menderes Rüzgarı

İZMİR (Bültenler) - Gaziemir Fuar Alanı'nda düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuar'ına katılan Menderes Belediyesi, ilçeye özgü ürünler ile tanıtım gerçekleştiriyor. İzmir Sokakları bölümünde yer alan Menderes Belediyesi standında Menderes'in tüm güzellikleri fuar ziyaretçileriyle buluşturuluyor.

Yoğun ilgi

Gümüldür satsuma mandalinasından, Efemçukuru alfons üzümüne, boncuk ocaklarında üretilen nazar boncuklarından kültürel, tarihsel ve turistik yerlerine kadar ilçeye özgü tüm değerlerin tanıtıldığı Menderes Belediyesi standına dünyanın dört bir yanından fuara katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Başkan Kayalar'dan ziyaret

Travel Turkey İzmir Turizm Fuar'ının açılışına katılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, fuardaki İzmir standlarını ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi. Menderes standında misafirlerini de ağırlayan Başkan Kayalar, ziyaretçilere Menderes'in Görece mahallesinde ki ocaklarda yapılan nazar boncuklarını hediye etti, Gümüldür satsuma mandalinasını ikram etti.

Tanıtım atağı

Fuarın ilçenin tanıtımına büyük katkı sunduğu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İlçemizin dünyaya tanıtımı adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında Travel Turkey İzmir Turizm Fuar'ına katılım sağladık. Fuarda ilçemizin tüm güzelliklerini sergiliyoruz. Fuar süresince ziyaretçilere çeşitli sürprizlerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı Travel Turkey İzmir Fuar'ına davet ediyorum" dedi.

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