Trap ve Skeet  Milli Takımı, dünya kupasına hazırlanıyor

Trap ve Skeet Milli Takımı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi atış poligonunda 8-19 Mart tarihlerinde Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek Plak Atışları ISSF Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, dünya kupasında başarılı olmak için Kocaeli'de kampa girdiklerini söyledi. Trap ve Skeet Milli Takımın 5'i kadın 13 kişilik ekiple kamp yaptığını anlatan Çolakoğlu, "Güney Kıbrıs'ta 8-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek dünya kupası yarışları için çalışıyoruz. Bu yarışlar bizim için çok önemli. Bu kupa bir bakıma sporcularımız iyi bir turnuva olacak. Kampa aldığımız ve milli takımımız kadrosunda olan sporcularımız ilerisi için kendilerini test edecekler. Güney Kıbrıs'ta iyi sıralamalar alacağız inşallah" diye konuştu.