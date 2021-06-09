Trap Türkiye Şampiyonasına katılıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık ve Avcılık takımı sporcularımız Volkan Badak ve Sinan Şahin, 12-13 Haziran tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek olan Trap Türkiye Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Trap Türkiye Şampiyonası, 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor da şampiyonada iki sporcusu ile madalya için yarışacak. Yeşil beyazlı temsilcimiz, Büyük Erkekler kategorisinde Volkan Badak ve Genç Erkekler kategorisinde Sinan Şahin ile boy gösterecek.

Sporculara Başarı Dileklerini İletti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, "Havalı Silahlar Atıcılık Ligi'nin 3'ncü yarışmasına katılacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak katıldığımız her turnuvada başarı hedefliyoruz. Sporcularımıza da Bursa'da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler