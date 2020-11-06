Trap atışçısı Keten, kendi rekorunu Konya'da kırdı
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Trap atışçısı Keten, kendi rekorunu Konya'da kırdı

06.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:31
Trap atışçısı Keten, kendi rekorunu Konya'da kırdı

Kırşehir'de profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan HUĞLU Spor Kulübü Sporcusu Ege Keten, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasın'da kendi rekorunu kırdı.

Kırşehir'de profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan HUĞLU Spor Kulübü Sporcusu Ege Keten, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasın'da kendi rekorunu kırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Trap Cumhuriyet Kupasına katılarak Yıldız Erkeklerde hem şampiyon hem de önceki dönemler de Zafer Kupasında kırdığı Türkiye Rekorunu yenileyerek rekorun yeniden sahibi oldu.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde yaşayan 12 yaşındaki Ege Keten, babasının desteği ile trap atışlarına ilgi duyarak derece elde etti. Türkiye birincisi olan Keten, Türkiye Trap Yarışmasında dördüncülüğü Konya Zafer atışlarında ikinciliği Sivas, Mersin, Nevşehir'de gerçekleştirilen yarışmalarda ise birinci olmuştu. Katıldığı yarışmalarda başarılı olan sporcu Keten olimpiyatlara katılıp milli forma giymek istiyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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