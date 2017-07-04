Traore: "Takıma Ciddi Anlamda Katkı Sağlamak Için Buradayım"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un yeni transferlerinden Malili futbolcu Hamidou Traore, kırmızı-mavili takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.



Geçen sezon TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'da forma giyen ve bu sezon başında kırmızı-mavili ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki Traore, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karadeniz temsilcisinde aile ortamı olduğunu belirtti.



Yeni takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını ifade eden Traore, "Bana yardımcı oluyorlar. Eğlenceli aynı zamanda sıkı bir kamp dönemi geçiyoruz. Hiç zorluk yaşamadım. Bu çalışmanın karşılığını ligde alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Süper Lig'in seviyesini bildiğini aktaran Traore, "Geçen sezon Galatasaray'a karşı kupa maçında oynamıştım. Orada ligin seviyesini görmüştüm. Süper Lig'i takip ediyorum. Takıma ciddi anlamda katkı sağlamak için buradayım. Taraftarlarımıza bunun sözünü verebilirim. Her takım her oyuncu bir hedef, bir ödül için oynar. Bizimde burada hedefimiz kupaları kaldırmak. Taraftarlarımızda bizim bir ailemiz. Onların bize güvenmesini istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, gönülleri rahat olsun." ifadelerini kullandı.