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Traore, Bursaspor'u sırtlıyor

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme yolunda iddiasını koruyan Bursaspor, devre arasında yaptığı transferlerden önemli katkılar alıyor.

Traore, Bursaspor'u sırtlıyor
09.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:56

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme yolunda iddiasını koruyan Bursaspor, devre arasında yaptığı transferlerden önemli katkılar alıyor. Bu isimlerin başında ise Abdou Razack Traore geliyor.

Devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'dan kiralanan Burkina Fasolu oyuncu, Bursaspor formasıyla çıktığı 13 maçta topam 7 gole katkı verdi. 4 kez rakip fileleri havalandıran, 3 kez de asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Son olarak Altınordu karşısında attığı golle Bursaspor'un sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağlayan Traore, Süper Lig yolunda takımın en önemli gol silahı olarak dikkat çekiyor.

Bursaspor'a gelişinin ardından lige hızlı bir giriş yapan deneyimli futbolcu, ilk haftalardan itibaren hücuma yön verdi. 20'nci haftadaki Eskişehirspor maçıyla birlikte yeşil-beyazlı formayı giyen Traore, sonraki iki hafta üst üste rakip ağları havalandırırken, 23'üncü haftada ise Erzurum deplasmanında asist yaptı. 3 maçı boş geçmesinin ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında birer gol ve asist ile kendini yeniden gösteren Traore, sonraki hafta Boluspor ile içeride oynanan maçta bir asist daha yaptı. Tecrübeli orta saha, yine 3 maçlık sessizliğini son oynanan Altınordu maçında bozarken; hücuma katkıda bulunduğu maçlarda Bursaspor, 13 puan topladı.

Kaynak: DHA

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