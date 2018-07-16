Traore Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, Hamidou Traore ile sözleşme imzaladı22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 19 maçta forma giydi.
Adana Demirspor, Hamidou Traore ile sözleşme imzaladı
22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 19 maçta forma giydi. Traore 2018-2019 sezonunda mavi-lacivertli forma için ter dökecek. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sankcak, "Karabükspor takımında orta sahada oynayan genç ve başarıl bir ismi renklerimiz kattık" dedi.
(İHA)