Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
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Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp

17.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:39
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp

Antalya'nın Kumluca ilçesinde transseksüel olduğu öne sürülen kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövüp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde transseksüel olduğu öne sürülen kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövüp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Darp anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün meydana geldiği belirtilen olayda, transseksüel olduğu iddia edilen M.A. ile R. K. kavga etti. Kavgada R.K., M. A.'yı yere yatırarak darp etmeye başladı. Kıskançlık yüzünden çıktığı ileri sürülen kavga anbean cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin tepkileri üzerine R.K olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, R.K.'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı yumruklayarak bağırdığı görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın "Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar" sözleri dikkat çekti. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi sonrası şahsın kaçması da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp
Transseksüel olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye darp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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