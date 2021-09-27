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Transkript nedir? E-Transkript nereden ve nasıl alınır? E-Devletten tanskript nasıl alınır?

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Transkript nedir? E-Transkript nereden ve nasıl alınır? E-Devletten tanskript nasıl alınır?

Milyonlarca üniversite öğrencisi okulların tekrardan açılması ile beraber, yoğun bir eğitim ve öğretim dönemine adım attılar. Özellikle bu dönemde en çok aranan konu başlıkları arasında Transkript nedir? E-Transkript nereden ve nasıl alınır? E-Devletten üzerinden tanskript nasıl alınır? detaylar haberimizde...

Üniversiteli öğrencilerin eğitimleri süresince aldıkları notların genel bir görünümünü ifade eden Transkript belgesi, pandeminin ardından okulların tekrardan yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte gündeme gelmiş ve öğrenciler tarafından Transkript nedir? E-Transkript nereden ve nasıl alınır? E-Devletten üzerinden tanskript nasıl alınır? sorusu gündem olmuştur. Peki, Transkript nedir? E-Transkript nereden ve nasıl alınır? E-Devletten üzerinden tanskript nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde...

Eğitimde, transkript, bir öğrencinin tüm dersler, kazanılan notlar ve verilen dereceler ve ödüller dahil olmak üzere tam kayıt geçmişine sahip bir eğitim kursu boyunca onaylı bir kaydıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Pandemi öncesinde öğrenciler transkript belgelerini yalnızca okullarından alabiliyorken, 9 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un yaptığı açıklamada, üniversiteler tarafından verilen öğrenci transkript belgelerinin e-Devlet Kapısı'nda sadece 4 üniversite adına sunulduğunu anımsatarak, tüm transkriptlerin tek bir hizmet üzerinden sunulması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) başlattığı çalışmanın tamamlandığını ve Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin transkript belgelerini ister İngilizce ister Türkçe olarak e-Devlet Kapısı'ndan alabileceklerini söyledi.

Üniversite öğrencileri isterseler okullarından ya da aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak e-devlet sistemi üzerinden transkript belgelerine ulaşabilirler. Ancak, e-devlet üzerinden transkript belgelerini alabilmeleri için öncelikle bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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